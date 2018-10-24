На Донбассе рассказали о примирении бывших врагов

Они были противниками. Бывший боец украинского спецназа «Беркут» и член одной из организованных преступных групп вместе прослужили целый месяц. Только в случайном разговоре выяснилось, что когда-то спецназовец участвовал в задержании банды, в которой раньше состоял его нынешний сослуживец.

«Ну что, посмеялись», — рассказал корреспонденту АН спецназовец, вспомнив тот разговор с бывшим бандитом: «Парень-то хороший. Просто, в свое время попал в плохую компанию. Но сумел из нее выбраться. Сейчас он очень хороший боец».

История встречи двух, казалось раньше, непримиримых врагов на Донбассе совсем не редкость. Тут в одном и том же подразделении бок о бок воевали воевавший по «срочке» в первую чеченскую доброволец-россиянин и чеченец-ваххабит. Донбасс примирил их. Никаких конфликтов друг с другом у них не возникало.

«Та война уже в прошлом», — рассказал об одной из таких встреч ветеран первой чеченской кампании. «Конечно, какие-то острые моменты совместной биографии мы не поднимаем. Это может закончиться не очень хорошо. Конечно, «чехи» убивали наших, но с другой стороны и мы их тоже хорошо покрошили. У него тоже ко мне есть свои претензии».

Поначалу на них смотрели с некоторым недоверием. Но теперь на Донбассе у военных нет претензий к военнослужащим, некогда оступившимся в гражданской жизни. Многие из бывших сидельцев уже стали примером воинской доблести.

«Так он на войне уже сто раз кровью искупил свой прошлый проступок», — объяснил корреспонденту АН командир одного из подразделений, в котором служит бывший зэк: «Если он отсидел — это не клеймо на всю жизнь. Просто, парень всегда был воином. В мирной жизни с ее традициями выживания в социуме, где все друг друга жрут воину тяжело соглашаться с этими правилами. Он не умеет быть трусом. По этой причине и оказался за решеткой. А посмотри сейчас на него. Можешь сказать, что это зэк? Нет. Человек нашел себя в жизни, нашел свою профессию. Этого, кстати, не хватает очень многим: найти свою профессию».

Рассказывая о бывшем сидельце, командир поясняет, что тот один из немногих, кто отказывается уходить с позиций. Другие военнослужащие часто жалуются на усталость, а то и вовсе ноют из-за возникающих проблем. Оставаться на позициях лишний день после ротации многие отказываются. С бывшим зэком приходится даже ругаться.

«Он говорит, что ему в расположении делать нечего», — рассказывает командир бывшего зэка: «А я же понимаю, что усталость у человека накапливается. Он не робот, ему нужно отдыхать».

По стечению обстоятельств в трудовой биографии командира подразделения, в котором служит бывший зэк, есть служба в системе службы исполнения наказаний. Офицер не исключает, что некогда охранял своего подчиненного. Но к этой ситуации он относится с юмором.