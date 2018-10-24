Глава МВД РФ обсудил в Баку борьбу с преступностью на приграничных территориях

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поучаствовал в заседании специализированной рабочей группы МВД России и МВД Азербайджана по согласованию и координации взаимодействия полиции на приграничных территориях. Встреча состоялась в Баку.

В своем выступлении на мероприятии Колокольцев отметил насыщенный, поступательный характер сотрудничества двух ведомств в последние годы. Так, активизировались контакты на уровне руководства министерств, между профильными подразделениями, причем как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Особую роль в развитии такого диалога играет специализированная рабочая группа, подчеркнул глава МВД РФ.

Участники мероприятия обсудили результаты проводимой на системной основе оперативно-профилактической операции «Граница-Заслон», очередной этап которой прошел летом текущего года. Правоохранители России и Азербайджана сошлись во мнении, что данная операция позволяет эффективно противодействовать проявлениям экстремизма и организованной преступности.

Как заметил Владимир Колокольцев, достичь реального успеха в борьбе с преступностью возможно только совместными усилиями. Состоявшееся в столице Азербайджана заседание стало еще одним шагом на пути выполнения данной задачи, процитировала министра пресс-служба МВД РФ.