Мобильные операторы не объяснили продажу номеров с «темной историей»

Российские операторы не дали пояснений ситуации с передачей обычным гражданам номеров считающихся на Украине «международными террористами» россиян.

Большая четверка операторов мобильной связи не ответила на запрос корреспондента АН с просьбой дать комментарии ситуации с передачей номера добровольца-россиянина, принимавшего участие в боевых действиях на Донбассе.

Его прежний номер мобильного телефона вместе с персональными данными попал в базу украинских спецслужб. Выехать в Россию у добровольца возможности не было. В какой-то момент баланс на его счету стал отрицательным.

«Номер не был активным больше трех месяцев», — пояснила корреспонденту АН продавец точки одного из мобильных операторов: «Поэтому его и продали другому владельцу. Таковы правила».

Покупка номера телефона человека, которого разыскивают спецслужбы, может спровоцировать проблемы у нового владельца. Разыскиваемый может быть внесен в базу лиц, представляющих угрозу национальной безопасности этого государства. Если он в эту базу был внесен с номером телефона, его указание при попытке получения визы, может послужить основанием для отказа в визе. Украинские спецслужбы сотрудничают с западными коллегами. Это сотрудничество предполагает и предоставление данных на лиц, представляющих угрозу.

Посещение Украины с номером телефона добровольца-россиянина, который есть в базе тамошней контрразведки, может спровоцировать интерес украинских спецслужб к его новому владельцу. Они могут заинтересоваться каким образом у человека появился номер с «темной историей».

Ранее АН сообщал о передаче обычному гражданину добровольца-россиянина. Корреспондент АН направил запрос в компанию, услугами которой тот пользовался, с просьбой прокомментировать ситуацию. Аналогичные запросы были направлены в адрес других российских операторов мобильной связи. По истечении нескольких дней, ответа на эти запросы не поступало. Один лишь Мегафон уведомил, что письмо получено.