Циклон не позволит москвичам увидеть «жизнерадостное» полнолуние

Вечером 24 октября произойдет уникальное небесное явление – «жизнерадостное» полнолуние. Однако москвичам не удастся его увидеть из-за установившейся в столице пасмурной и дождливой погоды.

«Москва попала под влияние пришедшего с запада циклона. Буквально в четверг центр этого облачного вихря будет располагаться как раз над российской столицей. 24 и 25 октября в Москве может выпасть до 25% месячной нормы осадков», - сообщили синоптики Гидрометцентра.

«Жизнерадостное» полнолуние начнется 24 октября в 19.48 мск. Название «жизнерадостного», или «охотничьего», полнолуния закрепилось за вторым после осеннего равноденствия полнолунием. Это красивое название связано с тем, что яркий лунный свет помогал нашим предкам готовиться к долгой зиме, пишет «КП».