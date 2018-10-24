Как россияне губят сами себя

17 октября в городе Керчь произошла трагедия, невинными и случайными жертвами которой стали 18 человек. В память о погибших в керченском колледже по всей России прошли траурные акции, минуты молчания. Однако только ли это событие заслуживает всенародного всплеска эмоций?

Почти 50 тысяч (!!) россиян в год умирают от отравления некачественным алкоголем – это целый город! Статистика также говорит о том, что за прошлый год в России произошло 170 тысяч ДТП. Сложно вообразить, однако по данным ГИБДД халатность на дороге, употребление водителями спиртных напитков, вождение в темное время суток на высокой скорости и многие другие факторы стали причиной смерти 19 тысяч человек в прошлом году. Для сравнения: чеченская война 90-х годов прошлого столетия унесла жизни 9000 людей.

А сколько людей погибают по чудовищной глупости! Ярким примером служит трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Самый крупный за прошедшие сто лет пожар в России, жертвами которого стали 64 человека, в том числе и 41 ребенок, произошел из-за неисправности проводки, из-за отсутствия должного контроля за соблюдением норм, а, по сути - из-за безалаберности и разгильдяйства.

По данным ООН, в России убивают больше, чем в странах Европы, США и даже СНГ. 70% этих преступлений происходят на кухонно-бытовом уровне, а основными причинами являются драки между близкими людьми, использование различных бытовых приборов в состоянии алкогольного опьянения. «Наи­более частые орудия преступлений - вы не поверите: табуретки, столовые ножи, хрустальные вазы и сковородки. Самый распространённый «убийственный мотив» - семейный стресс на фоне семейного же праздника, попросту пьянки»,- сообщает бывший полковник милиции Игорь Турнин.

Получается что не маньяки и террористы, а мы сами представляем для себя наибольшую угрозу.

Давайте же будем беречь себя и тех, кто рядом с нами!