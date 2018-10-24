Виктория Скрипаль призналась, что боится за свою жизнь

Виктория Скрипаль, живущая в России родственница Сергея и Юлии Скрипалей, призналась, что опасается за свою жизнь. С момента отравления родственников в Солсбери она не чувствует себя в безопасности.

«Конечно, я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих родных. Ведь неизвестно, что в голове у других людей и кому может не понравиться моя позиция. Родственники нам не звонили, связаться с ними у нас не было возможности», - рассказала Виктория Скрипаль, добавив, что не собирается скрываться и менять фамилию, поскольку уверена, что Россия непричастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

«Моя первая версия была бытовая, что люди просто отравились продуктами. Но мне никто не верил. Потом появилось какое-то весьма странное боевое вещество. С одной стороны, оно очень ударное. С другой стороны – им травятся выборочно. Петров и Боширов почему-то не отравились, хотя использовали это вещество на всю катушку. Парадокс какой-то!», - цитируют Викторию Скрипаль «Известия».