Анатолий Литовченко выступил за благоустройство дворов

Правительство РФ во время обсуждения бюджета на грядущие три года выразило сомнение в необходимости оставить благоустройство дворов в рамках федеральной программы «Городская среда». Члены партии «Единая Россия» не согласны с таким положением вещей, заявив, что преображение дворовых пространств было в наказах избирателей.

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко, как и другие единороссы, отметили, что проект необходимо оставить в ныне существующем виде.

- Организация комфортной городской среды - не просто партийный проект, это действительно народный проект, созданный из наказов избирателей, на основе предложений и пожеланий граждан, - уверен парламентарий – И таким «народным» он стал, прежде всего, благодаря наведению порядка и уюта во дворах.

По его мнению, именно на благоустройстве дворов необходимо сделать основной акцент. При этом Анатолий Литовченко добавил, что программа предусматривает финансирование регионов на эти цели в размере 25 миллиардов рублей.

Напомним, что в только в текущем году в Челябинскую область было направлено чуть более 854 миллионов рублей в рамках данного проекта. Еще 200 миллионов выделил глава области Борис Дубровский, а порядка 50 миллионов добавили местные бюджеты. При этом основная часть этих денег (более 669 миллионов рублей) была направлена на благоустройство дворовых территорий.