В Лобне женщина разбила голову девочки из-за жвачки

В Лобне агрессивная женщина разбила голову 15-летней девочки об окно в автобусе.

«Мы ехали с подругой в автобусе и жевали жвачку. Одной женщине это не понравилось, она сделала замечание. Подруга ответила, что не прекратит. Потом на остановке женщина попыталась нас вытолкнуть из автобуса, но у нее не получилось, т.к. мы держались за поручни. Ее это взбесило. Она начала на нас орать. В итоге женщина взяла сумку подруги и специально уронила на пол. А когда подруга наклонилась, чтобы поднять ее, женщина схватила ее за волосы и начала бить ее о стекло. В автобусе никто не остановил эту сумасшедшую женщину», – рассказала горожанка. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.