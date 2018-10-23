В Лобне женщина разбила голову девочки из-за жвачки
23 октября 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Лобне агрессивная женщина разбила голову 15-летней девочки об окно в автобусе.
«Мы ехали с подругой в автобусе и жевали жвачку. Одной женщине это не понравилось, она сделала замечание. Подруга ответила, что не прекратит. Потом на остановке женщина попыталась нас вытолкнуть из автобуса, но у нее не получилось, т.к. мы держались за поручни. Ее это взбесило. Она начала на нас орать. В итоге женщина взяла сумку подруги и специально уронила на пол. А когда подруга наклонилась, чтобы поднять ее, женщина схватила ее за волосы и начала бить ее о стекло. В автобусе никто не остановил эту сумасшедшую женщину», – рассказала горожанка. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес