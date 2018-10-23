В Истре полицейский случайно подстрелил коллегу

Сотрудник полиции из Истры случайно выстрелил из своего табельного оружия и попал в коллегу.

«В результате неосторожного обращения с табельным оружием в служебном кабинете в ОМВД России по г.о. Истра полицейским по неосторожности был произведен выстрел, в результате которого его коллега, находившийся в кабинете, получил огнестрельное ранение», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.