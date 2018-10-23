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//Общество 13+

В Истре полицейский случайно подстрелил коллегу

23 октября 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Истре полицейский случайно подстрелил коллегу
pixabay.com

Сотрудник полиции из Истры случайно выстрелил из своего табельного оружия и попал в коллегу.

«В результате неосторожного обращения с табельным оружием в служебном кабинете в ОМВД России по г.о. Истра полицейским по неосторожности был произведен выстрел, в результате которого его коллега, находившийся в кабинете, получил огнестрельное ранение», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

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//Происшествия

Российский болельщик получил в Риме ножевое ранение

Российский болельщик получил в Риме ножевое ранение

Трое российских фанатов ЦСКА пострадали в драках у стадиона "Олимпико" в столице Италии, где сегодня вечером проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Болтон обвинил Москву в размещении стратегических ракет в Европе

Болтон обвинил Москву в размещении стратегических ракет в Европе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока далек от окончательных решений по вопросу размещения американских ракет в Европе после выхода США из ДРСМД.

//Экономика

Назван сценарий обрушения экономики Украины Москвой в рамках санкционной войны

Назван сценарий обрушения экономики Украины Москвой в рамках санкционной войны

Российская Федерация обладает возможностями, позволяющими ей обрушить экономику Украины в ответ на ее враждебные действия. Соответствующее заявление сделал киевский политический эксперт Михаил Погребинский.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

Тело саудовского журналиста нашли в неожиданном месте

Тело саудовского журналиста нашли в неожиданном месте

Сегодня стало известно, что тело журналиста Джамаля Хашукджи было обнаружено в неожиданном месте. Согласно последним данным, убитого сотрудника СМИ нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле.

//Общество

В Росстате назвали самый дешевеющий продукт в стране

В Росстате назвали самый дешевеющий продукт в стране

В Федеральной службе государственной статистики утром во вторник, 23 октября, рассказали, какие продукты в текущем году упали в цене больше других на территории Российской Федерации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Шоу-бизнес

Мария Максакова рассказала, кого подозревает в убийстве мужа

Мария Максакова рассказала, кого подозревает в убийстве мужа

Мария Максакова в интервью упомянула, кто на самом деле, как она считает, убил ее супруга Дениса Вороненкова. Оперная дива считает, что к трагедии причастен некий Денис Панаитов.

//Хайтек

Соцсеть Facebook сообщила об утечке данных российских пользователей

Соцсеть Facebook сообщила об утечке данных российских пользователей

Руководство социальной сети Facebook сообщило об утечке данных российских пользователей. В разосланных уведомлениях отмечается, что данные были скомпрометированы из-за кибератаки в сентябре.

//Шоу-бизнес

Только в России в 40 лет уже старуха, Яна Рудковская о дискриминации по возрасту

Только в России в 40 лет уже старуха, Яна Рудковская о дискриминации по возрасту

Яна Рудковская рассказала о возрастной дискриминации в России. Ей подвергаются практически все женщин, но особенно это заметно на примере звезд и публичных личностей.

//Шоу-бизнес

"Они вырвут ребенка у меня из рук?" Кержаков в бешенстве из-за решения суда

"Они вырвут ребенка у меня из рук?" Кержаков в бешенстве из-за решения суда

Питерский суд по делу о разводе Миланы Тюльпановой и футболиста Александра Кержакова, а также по опеке над их полуторагодовалым сыном Артемией принял решение не в пользу бывшего форварда сборной России.

//В мире

На Украине в соцсетях истерят из-за итальянской карты с российским Крымом

На Украине в соцсетях истерят из-за итальянской карты с российским Крымом

Украинские пользователи социальной сети Facebook обнаружили изданную в Италии карту мира, согласно которой Крым - российский. Украинцы тут же "припомнили" Италии все ее грехи.

//Общество

Эксперт объяснил, как можно было предотвратить убийство девочки в Чите

Эксперт объяснил, как можно было предотвратить убийство девочки в Чите

Следствие предъявило обвинение задержанному по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Чите, как передает РИА Новости.

//Новости партнеров

//Происшествия

Опубликовано видео из римского метро, где пострадали российские болельщики

Опубликовано видео из римского метро, где пострадали российские болельщики

Опубликовано видео из Рима, где на одной из станций метро вышел из строя эскалатор. Показано, как оказывается помощь получившим травмы,пострадавших людей выносят на носилках на улицу.

//Политика

Могерини назвала Черное море "европейским"

Могерини назвала Черное море "европейским"

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая перед депутатами Европейского парламента, сделала резонансное заявление.

//Происшествия

Российские болельщики пострадали на сорвавшемся в Риме эскалаторе метро

Российские болельщики пострадали на сорвавшемся в Риме эскалаторе метро

В римском метро перед матчем между местной «Ромой» и московским ЦСКА пострадали футбольные болельщики. Станция Repubblica закрыта - поезда проходят ее без остановок. На месте ЧП работают полицейские и спасатели.

//Общество

Легкий способ обогатиться от солдата 14-й бригады ВСУ

Легкий способ обогатиться от солдата 14-й бригады ВСУ

В 14 бригаде, расположенной в Луганской области, пока еще служит один юный и совсем неталантливый аферист – солдат Мельник О.В. От переизбытка свободного времени в голове воина родился план – подзаработать на своем боевом товарище Луговом В.М.

//live

«Я аплодирую Трампу двумя руками!»

«Я аплодирую Трампу двумя руками!»

Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что Россия якобы не выполняет условий соглашения. О торжественном обещании Трампа размышляет дипломат Николай ПЛАТОШКИН...

//В мире

ВМС Украины готовят моряков для полученных от США катеров

ВМС Украины готовят моряков для полученных от США катеров

Военно-морскими силами Украины начат процесс подготовки экипажей для катеров типа Island, которые Соединенные Штаты передали Киеву в конце сентября. Об этом информирует министерство обороны Украины.

//Шоу-бизнес

Видео, как Бузова и Бородина зажигательно пляшут на армянской вечеринке

Видео, как Бузова и Бородина зажигательно пляшут на армянской вечеринке

Армянский миллионер в честь дня рождения жены устроил пышную вечеринку в Ереване. На праздник были приглашены звезды "Дома-2". Ксения Бородина и Ольга Бузова даже выступили с танцем для гостей.

//Политика

Путин высказал Болтону удивление недружественными действиями США

Путин высказал Болтону удивление недружественными действиями США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном отметил, что недружественные шаги Вашингтона в отношении Москвы вызывают удивление.

//Новости СМИ2

//Культура

В Москве скончался поэт Владимир Дагуров

В Москве скончался поэт Владимир Дагуров

Советский, российский писатель, поэт-песенник Владимир Дагуров скончался на 79-м году жизни в Москве. Церемония прощания с деятелем пройдет днем 24 октября, сообщает пресс-служба Центрального дома литераторов.

//В мире

Японские телевизионные шоу: пошло, нелепо и мерзко

Японские телевизионные шоу: пошло, нелепо и мерзко

Японские телешоу славятся своей странностью. Зритель будто наблюдает за происходящим в сумасшедшем доме. Порой кажется, что вот уж этот ролик — точно верх безумства, но нет, оказывается, это только цветочки.

//Политика

Путин напомнил Болтону о надписи на гербе США

Путин напомнил Болтону о надписи на гербе США

Российский лидер Владимир Путин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном напомнил, что на гербе Соединенных Штатов есть надпись "единство в многообразии".

//Общество

Бахчисарай и Евпатория заключили соглашения о побратимстве с городами ДНР и ЛНР

Бахчисарай и Евпатория заключили соглашения о побратимстве с городами ДНР и ЛНР

Между двумя крымскими городами и городами Донецкой и Луганской народных республик недавно были заключены соглашения о побратимстве. Они направлены на укрепление дружбы, культурную интеграцию, экономическое и патриотическое сотрудничество,

//Шоу-бизнес

Тутта Ларсен: Моя мама помогает жителям Донбаса

Тутта Ларсен: Моя мама помогает жителям Донбаса

В эксклюзивном интервью Аргументам недели телеведущая Тутта Ларсен рассказала о своём образе жизни, воспитании детей и отношении к происходящим драматическим событиям на её Родине

//В мире

"Аргументам недели" рассказали о подковерной борьбе за Губарева на Донбассе

"Аргументам недели" рассказали о подковерной борьбе за Губарева на Донбассе

Один из министров нынешнего правительства ДНР собирал на дружеские посиделки политический истеблишмент, чтобы пролоббировать Губарева в предвыборный период.

//Новости Redtram

//Здоровье

Ученые обнаружили пользу кофе для кожи

Ученые обнаружили пользу кофе для кожи

Китайские ученые сделали вывод, что если регулярно пить кофе, снизится риск развития розацеи - заболевания кожи лица, которое сопровождается покраснением и расширением кровеносных сосудов.

//В мире

Стало известно, почему Ходаковского не пустили на выборы

Стало известно, почему Ходаковского не пустили на выборы

Информация о связях с украинским олигархом стала причиной отказа Александру Ходаковскому в участии в выборах. Об этом корреспонденту АН сообщил инсайдер внутренней политики официального Донецка.

//Общество

Может ли онкология передаваться половым путём?

Может ли онкология передаваться половым путём?

Артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили, что у них базалиома — один из видов рака кожи. Они уже много лет борются со страшным заболеванием. Четыре года назад Наталья Сенчукова увидела у себя на ноге странное белое пятно, через полгода Виктор Рыбин обнаружил такое же пятно у себя на лице.

//Криминал

Депутата иркутской думы обвинили в двойном убийстве

Депутата иркутской думы обвинили в двойном убийстве

Следственный комитет Забайкальского края предъявил обвинение депутату иркутской Думы Александру Панько. Ему инкриминируют заказное убийство в лихие 90-тые годы. Депутат заключен под стражу.

//Общество

Чем грипп отличается от простуды?

Чем грипп отличается от простуды?

Во многих регионах в этом сезоне - поздняя осень. Снижение температуры на улице может стать причиной таких недомоганий, как простуда и грипп.

//Криминал

Анапский депутат признался в убийстве

Анапский депутат признался в убийстве

Депутат муниципального совета города Анапа признался, что убил человека. Преступление было совершено в мае этого года, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

//В мире

На картах Google Maps переименовали Верховную Раду в измену

На картах Google Maps переименовали Верховную Раду в измену

Зрада с украинского переводится как предательство. Созвучие с частью наименования украинского парламента, Радой, уже стало для украинцев поводом для всевозможных шуток. А теперь это еще и скандал.

//Общество

Ведущая "России 1" объяснила, как "погибшая" в Керчи студентка оказалась в эфире

Ведущая "России 1" объяснила, как "погибшая" в Керчи студентка оказалась в эфире

Ведущая телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева объяснила, как в эфире программы "60 минут" появилась студентка керченского колледжа, которая была в списках погибших при нападении.

//Общество

Эксперт: Из-за подорожания хлеба россияне будут потреблять меньше мяса

Эксперт: Из-за подорожания хлеба россияне будут потреблять меньше мяса

Крупные красноярские производители хлеба обратились к торговым сетям с просьбой поднять отпускные цены на все виды их продукции. Это может привести к росту цен на хлебобулочные изделия на 8–12%. Переговоры о повышении отпускных цен складываются нелегко, пишет «Коммерсант».

//Общество

По Сирии в тапках: как Коротков выдал блаженного за супершпиона

По Сирии в тапках: как Коротков выдал блаженного за супершпиона

В минувший понедельник «Новая Газета» вывалила очередное расследование своего нового автора Дениса Короткова. Почему вывалила? Потому что расследование вышло как-то не очень.

//Общество

Владимир Соловьев рассказал, почему люди больше верят ТВ, чем интернету

Владимир Соловьев рассказал, почему люди больше верят ТВ, чем интернету

Исследования группы «Циркон» показало, что самыми популярными журналистами, которым доверяют россияне являются Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер.

//Здоровье

Специалисты сообщили о смертельной опасности пищевых добавок

Специалисты сообщили о смертельной опасности пищевых добавок

Учёные из Гарвардской медицинской школы выяснили, что на рынке пищевых добавок может быть большое количество несертифицированных препаратов, которые потенциально могут быть очень вредны для здоровья.

//Общество

Врач-психотерапевт рассказал, что Керченскую трагедию можно было предотвратить

Врач-психотерапевт рассказал, что Керченскую трагедию можно было предотвратить

Как стало известно ранее, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи 18-летний студент расстрелял 20 человек, после чего совершил самоубийство. Он пришёл в учебное заведение, пронёс в столовую самодельное взрывное устройство.

//Политика

Госдума ограничила возможность иностранного влияния на выборы в России

Госдума ограничила возможность иностранного влияния на выборы в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными на территории РФ иностранных НКО, которые вмешиваются в российские выборы. «Предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из‑за рубежа».

//В мире

Луганский комбат озвучил условие прекращения конфликта между Донбассом и ВСУ

Луганский комбат озвучил условие прекращения конфликта между Донбассом и ВСУ

Противостояние между Вооруженными силами Украины и ополчением Донбасса завершится после того, как в Киеве произойдут политические перемены. Об этом заявил Алексей Марков, командир одного из батальонов ЛНР.

//Политика

СМИ сообщают о первой кибероперации США против России

СМИ сообщают о первой кибероперации США против России

Киберкомандование США (United States Cyber Command) начало первую операцию в интернете против России с целью противодействия «распространению дезинформации и вмешательства России в выборы».

//Происшествия

Видео, как спасатели вытаскивали мальчика, застрявшего в стиральной машине

Видео, как спасатели вытаскивали мальчика, застрявшего в стиральной машине

В одном из домов, расположенных на улице Геологов в Уфе пятилетний мальчик забрался в стиральную машину, а обратно вылезти уже не смог. Родителям пришлось вызывать спасателей.

//Политика

Медведев рассказал о введении санкций против украинцев

Медведев рассказал о введении санкций против украинцев

Постановления о введении санкций против Украины практически готовы и будут подписаны в ближайшее время, заявил премьер Дмитрий Медведев. В списки физических лиц включат сотни людей, которые причиняли вред России.

//Общество

Столичных водителей завтра просят отказаться от поездок на личных авто

Столичных водителей завтра просят отказаться от поездок на личных авто

Центр организации дорожного движения прогнозирует, что в ближайшие два дня вырастет количество мелких ДТП в Москве из-за непогоды. Об этом стало известно из сообщений ЦОДД в Twitter.

//Общество

В Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки пострадали 10 человек

В Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки пострадали 10 человек

В Санкт-Петербурге в результате столкновения на Индустриальном проспекте автобуса и маршрутки пострадали 10 человек, в том числе три девочки - учащиеся пожарного колледжа.

//Происшествия

Видео: автомобиль премьер-министра Словакии попал в ДТП с оленем

Видео: автомобиль премьер-министра Словакии попал в ДТП с оленем

В Словакии на участке трассы между Попрадом и Велькой Ломницей в ДТП с оленем попал сегодня автомобиль премьер-министра республики Петера Пеллегрини. Легкие травмы получил его водитель.

//Общество

Россиянин напал с ножом на земляка в Антарктиде

Россиянин напал с ножом на земляка в Антарктиде

Россиянин - петербургский инженер - напал с ножом на земляка в Антарктиде на российской антарктической станции «Беллинсгаузен», оборудованной на острове Кинг-Джордж. Пострадавшего госпитализировали.

//Общество

За два дня в Москве выпадет пятая часть месячной нормы осадков

За два дня в Москве выпадет пятая часть месячной нормы осадков

Синоптики предупреждают, что в Москве за грядущие два дня может выпасть пятая часть месячной нормы осадков. Согласно последней информации специалистов, дожди в столице будут идти в среду и четверг.

//В мире

Назван возможный победитель выборов президента в Грузии

Назван возможный победитель выборов президента в Грузии

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Участие в выборах примут 25 кандидатов. Если бы грузинского президента выбирали завтра, победителем стала бы независимый кандидат, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили.

//Общество

Аналитик объяснил, как рост акцизов отразится на стоимости топлива на АЗС

Аналитик объяснил, как рост акцизов отразится на стоимости топлива на АЗС

Акцизы на бензин и дизельное топливо не будут замораживать с января 2019 года. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что не обращались в кабмин повторно с предложением не повышать акцизы, как сообщает ТАСС.

//В мире

В Евросоюзе рассказали, что может угрожать выборам в Европе

В Евросоюзе рассказали, что может угрожать выборам в Европе

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова утром во вторник, 23 октября, на сессии Европарламента в Страсбурге сообщила, что потенциально угрожает выборам в странах-членах Европейского Союза.

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