В Иркутске состоялся фестиваль «Байкальские пельмени»

В Иркутске прошел фестиваль «Байкальские пельмени». Каждый год людей, желающих попробовать традиционное русское блюдо, становится все больше.

Гости фестиваля смогли продегустировать различные виды пельменей и посостязаться в их поедании на скорость, пишет ОТР.

«Если кто-то отстаёт, я могу помедленнее, чтобы уже в конце рвануть. Можно так. У каждого своя техника. В конце я уже 7 закинул, уже раскусить не мог. Нормально все пошло», - рассказал Александр Башлаков, победитель конкурса на скоростное поедание пельменей.

Также, как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу регионального правительства, в иркутском драмтеатре имени Охлопкова 22 октября провели празднование 200-летия существования в городе еврейской общины.