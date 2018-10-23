В Иркутске состоялся фестиваль «Байкальские пельмени»
23 октября 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске прошел фестиваль «Байкальские пельмени». Каждый год людей, желающих попробовать традиционное русское блюдо, становится все больше.
Гости фестиваля смогли продегустировать различные виды пельменей и посостязаться в их поедании на скорость, пишет ОТР.
«Если кто-то отстаёт, я могу помедленнее, чтобы уже в конце рвануть. Можно так. У каждого своя техника. В конце я уже 7 закинул, уже раскусить не мог. Нормально все пошло», - рассказал Александр Башлаков, победитель конкурса на скоростное поедание пельменей.
Также, как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу регионального правительства, в иркутском драмтеатре имени Охлопкова 22 октября провели празднование 200-летия существования в городе еврейской общины.
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