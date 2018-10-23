Бахчисарай и Евпатория заключили соглашения о побратимстве с городами ДНР и ЛНР

Между двумя крымскими городами и городами Донецкой и Луганской народных республик недавно были заключены соглашения о побратимстве. Они направлены на укрепление дружбы, культурную интеграцию, экономическое и патриотическое сотрудничество, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как передает пресс-служба интеграционного комитета «Россия-Донбасс», подписание бумаг состоялось на конференции «Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы», прошедшей 22 октября в Ялте.

Городами-побратимами стали Бахчисарай и Углегорск (ДНР) и Евпатория со Свердловском (ЛНР). От Бахчисарая документ подписал председатель горсовета Олег ДАПЕРКО, а со стороны Углегорска глава администрации города Олег НЕЛЕДВА. Евпаторию представлял зампред горсовета Сергей КУТНЕВ, а Свердловск глава местной рай- и горадминистрации Андрей СУХАЧЕВ.

Планируется расширить историко-культурное, патриотическое и экономическое сотрудничество. Приоритетом станет молодежная политика, культурная и образовательная составляющие. Состоянием на сегодня подобных договоров между Крымом и Донбассом подписано больше 30.