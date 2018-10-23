Чем грипп отличается от простуды?
23 октября 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Во многих регионах в этом сезоне - поздняя осень. Снижение температуры на улице может стать причиной таких недомоганий, как простуда и грипп.
Так, врачи рассказали, как на начальном этапе отличить грипп от простуды и как поставить себе предварительный диагноз правильно, пишет NEWS.ru.
«Большинство из вирусов живут в нашем организме постоянно. Они находятся в лимфоидной ткани миндалин. При неблагоприятных условиях — переутомление, переохлаждение, недосып — они активизируются», — рассказал Александр Карабиненко, профессор РНИМУ им Н.И. Пирогова, терапевт.
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