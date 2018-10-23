Ведущая телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева объяснила, как в эфире программы "60 минут" появилась студентка керченского колледжа, которая была в списках погибших при нападении.

Как написала ведущая в социальной сети, девушка, которая представилась именем Алины Керовой, на самом деле студентка керченского колледжа, но она еще пребывала в шоке и побоялась назвать свое настоящее имя, а на момент эфира в списках жертв трагедии фамилии Керовой не было. "Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны", - добавила Ольга Скабеева.

Ранее Скабеева в разговоре с "Дождем" предложила "не делать эмоциональных, скоропалительных выводов" и посоветовала связаться с девушкой, которую выводили в эфир и "со всеми, кто причастен к этому прямому включению".