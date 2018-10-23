По Сирии в тапках: как Коротков выдал блаженного за супершпиона

В минувший понедельник «Новая Газета» вывалила очередное расследование своего нового автора Дениса Короткова. Почему вывалила? Потому что расследование вышло как-то не очень.

Строится оно целиком и полностью на мутном персонаже, который, по собственному утверждению, выполнял некие полукриминальные миссии, информацию о которых, впрочем, можно найти в Сети, а затем додумать остальные «детали». Второй участник «расследования» - и вовсе давно умерший человек, о причастности которого известно со слов Амельченко, того самого сомнительного «спецагента», который нынче пропал.

Валерий Амельченко – ключевая фигура «расследования», «киллер-отравитель» с ярко выраженным косоглазием, якобы бывал в Сирии, чему посвящена основная часть текста Короткова. И её стоит рассмотреть подробно.

12 февраля 2017 года Амельченко с командой якобы отправился в Сирию, а уехал оттуда 29 марта. Что он делал в промежутке, толком не уточняется. С его слов Коротков утверждает, что «группа какое-то время находилась в Тартусе, затем какое-то время в Хомсе, побывала в Тифоре».

Фото-«доказательства» нахождения в «Тартусе» интересны, и в целом могут убедить не бывавшего в Сирии человека, что сняты действительно там. Однако, как подсказывают метаданные фотоснимков, сделаны они 14 февраля. И если прошерстить береговую линию Средиземного моря, а именно сирийское побережье, то подобных видов не найдется.

Однако вид, практически аналогичный фото с телефона Sony C1905 Xperia M (о чем говорят метаданные), нашелся сразу в нескольких источниках.









Предполагаемое фото Амельченко









Вот фото некого Массимилиано Боттино, сделанное из окна или с террасы отеля Raouché Arjaan by Rotana, что находится в Бейруте.

И вторая фотография, сделанная в то же самое время из окна того же отеля.









Фото с сайта туроператора









Таким образом, выясняется, что основные доказательства присутствия Амельченко в Сирии - два фото из столицы соседнего Ливана, а также кадр на фоне цитрусового дерева, которых на Ближнем Востоке, мягко говоря, немало.

Коротков утверждает, что Амельченко показывал фотографии с оружием, и это якобы доказывает его приближенность к каким-то силовым структурам. Однако их в «расследовании» не опубликовано. Зато в Сети при желании можно найти другие фотографии людей с оружием в Сирии, причем это тоже будут россияне:









Вот российские туристы проехались по Сирии в 2014 году, еще до начала операции ВКС, и взяли у бойцов сирийских сухопутных сил (о чем свидетельствует шеврон со скрещенными саблями и шеврон с государственным флагом) АК для фотографии.

Да и другие «доказательства» тоже вызывают сомнения. Об этом говорят и пользователи социальных сетей.









Однако вид, практически аналогичный фото с телефона Sony C1905 Xperia M (о чем говорят метаданные), нашелся сразу в нескольких источниках.









В итоге доказательная база «Новой Газеты» строится исключительно на словах пропавшего «источника», который сидел в пермских лагерях до 2004 года, а затем занимался неизвестно чем 9 лет, двух фото из Ливана, куда вполне бюджетно можно съездить отдохнуть даже бывшему зэку, и одного фото на фоне цитрусового дерева.

На нем Амельченко, кстати, в шлепанцах с носками, что слабо коррелирует с его суперсекретной миссией по испытанию яда. Более того, вряд ли найдется здравомыслящий человек, который будет в шлепанцах находиться в зоне боевых действий.

Скорее всего, на самом деле Амельченко был на сборе цитрусовых где-нибудь в Абхазии, где, кстати, сборщики нередко работают в камуфляже, потому что камуфляж – немаркая форма для подобных работ: стоит недорого и найти его можно везде. А фото сделано 6 марта 2017 года, когда по логике рассказа Короткова Амельченко находился в Хомсе или Тифоре

















Весьма вероятно, что «источник» Короткова – банальный городской сумасшедший вроде «Камы-Пули», который был представлен как «информатор», а потом выведен из игры, либо какой-то блаженный, который сам пришел к Короткову в погоне за славой. Тем более, что никаких доказательств словам Амельченко Коротков не предоставил.