Владимир Соловьев рассказал, почему люди больше верят ТВ, чем интернету

Исследования группы «Циркон» показало, что самыми популярными журналистами, которым доверяют россияне являются Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер.

Тележурналист Владимир Соловьев признателен всем, кто отдал свои голоса ему, пишет НСН. Также он отметил, что в противостоянии интернета и телевидения все чаще справедливость на стороне последнего.

«Попадание в такой рейтинг очень приятно, большое спасибо за доверие. Отрадно, что там есть имена Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова. Это наша общая, командная победа», - отметил Соловьев.