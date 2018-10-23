Владимир Соловьев рассказал, почему люди больше верят ТВ, чем интернету
23 октября 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Исследования группы «Циркон» показало, что самыми популярными журналистами, которым доверяют россияне являются Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер.
Тележурналист Владимир Соловьев признателен всем, кто отдал свои голоса ему, пишет НСН. Также он отметил, что в противостоянии интернета и телевидения все чаще справедливость на стороне последнего.
«Попадание в такой рейтинг очень приятно, большое спасибо за доверие. Отрадно, что там есть имена Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова. Это наша общая, командная победа», - отметил Соловьев.
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