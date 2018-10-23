В Краснодаре пройдет Конференция ЮРПА

26 октября в Краснодаре пройдет XXIX Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Возглавит ее работу председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В апреле 2018 года кубанский парламент принял эстафету председательства в ЮРПА от своих крымских коллег.

В мероприятии примут участие парламентарии из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Абхазии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым, Севастополя, Краснодарского края.

- От предстоящей встречи мы ждем тщательного и глубокого обсуждения проблемных вопросов, возможности «сверить часы» с нашими соседями, – обозначил задачи конференции спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

Предметному разговору на ней будет предшествовать работа профильных комитетов ЮРПА. Заседание одного из них – по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи – пройдет на базе Краснодарской бальнеолечебницы. Проведет выездное мероприятие первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, возглавляющий этот комитет ЮРПА. Предложения в повестку дня внесли парламенты, входящие в ассоциацию. Всего на конференции планируется рассмотреть около 50 вопросов, каждый из которых будет предварительно обсужден на заседании того или иного профильного комитета.

Непосредственно перед конференцией состоится Совет ЮРПА. На нем по предложению комитетов будет сформирована повестка пленарного заседания, а также принято решение о дате проведения и ключевой теме следующей, юбилейной ХХХ конференции. Пройдет она весной 2019 года также на Кубани.

За всю историю Южно-Российской парламентской ассоциации ее конференция в Краснодарском крае проводится в пятый раз и во второй Кубань председательствует на ней.