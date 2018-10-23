Врач-психотерапевт рассказал, что Керченскую трагедию можно было предотвратить
23 октября 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно ранее, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи 18-летний студент расстрелял 20 человек, после чего совершил самоубийство. Он пришёл в учебное заведение, пронёс в столовую самодельное взрывное устройство.
Врач-психотерапевт, Александр Полеев считает, что признаки душевного заболевания у подростков должны быть заметны опытным педагогам, пишет НСН.
«Мне кажется, что при такой массивной агрессии и подготовке, речь идет о дебюте душевного заболевания. Оно бывает у подростков очень мощным. Обычно такой человек заметен на протяжении недели или двух, он погружен в себя, он ведь не за один день это решает, у него депрессия, он малоразговорчив, замкнут, отличается от своего обычного состояния. И опытный учитель, который его хорошо знает, особенно классный руководитель, видит, что подросток уже не тот», - рассказал эксперт.
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