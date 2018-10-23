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Столичных водителей завтра просят отказаться от поездок на личных авто

23 октября 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Столичных водителей завтра просят отказаться от поездок на личных авто
pixabay.com

Центр организации дорожного движения прогнозирует, что в ближайшие два дня вырастет количество мелких ДТП в Москве из-за непогоды. Об этом стало известно из сообщений ЦОДД в Twitter.

Автомобилистов Москвы призвали отказаться от использования личного транспорта 24 и 25 октября. Для поездок советуют пользоваться городским транспортом.

Как сообщалось ранее, синоптики предупреждают, что в Москве за грядущие два дня может выпасть пятая часть месячной нормы осадков. Согласно последней информации специалистов, дожди в столице будут идти в среду и четверг.

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