Столичных водителей завтра просят отказаться от поездок на личных авто

Центр организации дорожного движения прогнозирует, что в ближайшие два дня вырастет количество мелких ДТП в Москве из-за непогоды. Об этом стало известно из сообщений ЦОДД в Twitter.

Автомобилистов Москвы призвали отказаться от использования личного транспорта 24 и 25 октября. Для поездок советуют пользоваться городским транспортом.

Как сообщалось ранее, синоптики предупреждают, что в Москве за грядущие два дня может выпасть пятая часть месячной нормы осадков. Согласно последней информации специалистов, дожди в столице будут идти в среду и четверг.