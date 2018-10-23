Россиянин напал с ножом на земляка в Антарктиде

Россиянин - петербургский инженер - напал с ножом на земляка в Антарктиде на российской антарктической станции «Беллинсгаузен», оборудованной на острове Кинг-Джордж.

55-летний инженер «Арктического и Антарктического научно-исследовательского института» разругался со сварщиком, который работает в том же институте. Инженер напал с ножом на сварщика в столовой станции 9 октября, - сообщает издание «Невские новости».

Пострадавшего сварщика - жителя Тихвина (Ленинградская область) - госпитализировали в тяжелом состоянии. Россиянин был доставлен в больницу Чили. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

Напавший на сварщика инженер задержан. Возбуждено уголовное дело.