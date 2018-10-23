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Аналитик объяснил, как рост акцизов отразится на стоимости топлива на АЗС
23 октября 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
Акцизы на бензин и дизельное топливо не будут замораживать с января 2019 года. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что не обращались в кабмин повторно с предложением не повышать акцизы, как сообщает ТАСС.
Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев объяснил, как рост акцизов в итоге повлияет на стоимость топлива на АЗС с нового года. Об этом пишет НСН.
«Судя по всему, вернулись к изначальному варианту, когда в соответствии с Налоговым кодексом на 2019 год и до 2021 года планируется плавное увеличение акциза. Таким образом, с 2019 года по бензину - это плюс 3 рубля, если пересчитывать в литры, по дизельному топливу - около 2 рублей сорока копеек. Сейчас величина акциза в литре бензина около 6 рублей, а будет около 9 рублей. Что касается дизеля, то сейчас доля акциза - около 5 рублей, соответственно, она вырастает и станет чуть больше 7 рублей», - пояснил эксперт.
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