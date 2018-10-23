За два дня в Москве выпадет пятая часть месячной нормы осадков

Синоптики предупреждают, что в Москве за грядущие два дня может выпасть пятая часть месячной нормы осадков. Согласно последней информации специалистов, дожди в столице будут идти в среду и четверг.

Метеорологи полагают, что 24 и 25 октября в городе выпадет около 12 миллиметров осадков, а это соответствует 20 процентам от нормы для текущего месяца. Как сообщили в Росгидромете, в выходные дожди будут продолжаться – за субботу и воскресенье уровень осадков может составить не менее 10 миллиметров.

Синоптики также предупреждают о том, что атмосферное давление с сегодняшнего дня начнет резко понижаться. С 23 октября по 25 октября оно упадет до 725–727 миллиметров ртутного столба.