Эксперт объяснил снижение интереса россиян к криптовалютам

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила окончание "криптовалютной лихорадки". Она считает, что бизнес теперь более осторожно начинает подходить к использованию новых технологий.

Так, Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин заявил, что спад ажиотажа вокруг криптовалюты произошел из-за того, что она стала повседневным финансовым инструментом, пишет НСН.

«Наоборот, возрастает количество проектов, где используется криптовалюта. Речь, видимо о том, что уменьшилась волатильность этого рынка, он стал более цивилизованным, появились такие финансовые инструменты как фьючерсы, все большее количество традиционных трейдеров и фондов начинает в них участвовать. Думаю, что криптовалюта стала повседневной реальностью. Раньше она была некой экзотикой, сейчас она стала тем финансовым инструментом, который в мире востребован», - отметил эксперт.