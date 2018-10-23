Украина хочет заморозить жителей Донбасса на своей территории

В украинской части Донецкой области сорвалось начало отопительного сезона. На календаре 23 октября, на улице холодно. В Донецке ночью уже можно заметить легкую дымку пара при дыхании. Но это если находишься на улице. Достаточно зайти в любое помещение, чтобы согреться.

Но таким благом цивилизации, как центральное отопление в холодный период года, можно воспользоваться только если находишься в Донецкой народной республике. Тут тепло уже давно дали. Отапливаются не только социальные объекты, но и жилые дома, кафе, магазины.

На подконтрольной Украине территории ситуация совсем иная. Украинские СМИ сообщили о срыве отопительного сезона в Донецкой области. Там нет тепла ни жилом секторе, ни в детских садах, ни в школах, ни в больницах.

Причиной ситуации стала задолженность коммунальщиков перед облгазом. Сама телосеть к отопительному сезону готова. Просто, ее нечем заполнять. У коммунальщиков нет газа.