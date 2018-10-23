В Кремле прокомментировали вероятность введения санкций против граждан Украины

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 23 октября, в беседе с журналистами прокомментировал возможность введения санкций в отношении украинских граждан.

По словам Пескова, Москва не расценивает украинцев своими визави по каким-либо ограничениям. В Кремле подчеркнули, что лишь некоторые "неудачные представители" этого народа портят впечатление об отношениях России и Украины, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, связанных с недружественными действиями Киева в отношении граждан России. Песков отметил, что Украина в свою очередь принимает меры в сфере экономики, а также в отношении юридических и физических лиц РФ, поэтому российские власти не могут не обращать на это внимания.