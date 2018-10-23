На Украине нашли схему продажи похищенного российского сейнера «Норд»

Захваченное Украиной российское рыболовецкое судно уже выставлено на торги. Объявление об аукционе распространило украинское нацагенство АРМА. Оно занимается управлением активами, полученными преступным путем. Комментируя предстоящие торги, ведомство заявило, что «расходы на хранение и содержание слишком велики».

Украинский кабмин зацепился за формулировку дороговизны содержания корабля и выпустил постановление. Как сообщает пресс-служба АРМА, согласно документу «к моменту решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМИ в государственном банке и ждать решения суда».

По сути, это рейдерский захват сейнера украинскими власятми. Судовладелец уже намерен обратиться в международный суд, чтобы оспорить решение официального Киева.



Справка АН: российский сейнер "Норд" был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года. Капитану было инкриминировано нарушение порядка въезда в Крым. В апреле суд отпустил его под залог и позже предъявил обвинение в незаконной ловле рыбы. Моряки были оштрафованы. При этом с территории Украины рыбаков не выпускают. Лишь двум из них удалось вернуться домой. Все остальные пока находятся в российском посольстве в Киеве.