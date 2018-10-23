Эксперт: Россияне ошибаются в оценке своего благосостояния

10% россиян оценили свое положение в обществе «выше среднего». Опросы ВЦИОМ показали, что с 1991 года доля таких граждан в стране стала больше в два раза.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов рассказал о проблемах россиян при собственной оценке. Об этом сообщает НСН.

«Большинство населения не считает свое положение и доход "выше среднего уровня". Но при этом, оценивая себя по окружающим, люди считают, что по сравнению с остальными живут нормально, "как все". Тот, кто живет выше среднего, находится на вершине иерархии в определенном регионе, говорит, что его уровень чуть выше среднего, так как есть люди гораздо богаче», - рассказал он.