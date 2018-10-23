Российские аэропорты могут получить имена Петра Первого, Пушкина, Менделеева

В России аэропортам в 45 городах присвоят имена выдающихся россиян. Среди городов, в которых аэропорты сменят название, Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск.

С идеей переименования аэропортов выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество.

До 28 октября каждый житель регионов проведения конкурса может предложить свой вариант имени своему аэропорту. На сегодняшний день уже более 400 великих соотечественников вошли в список кандидатов по итогом региональных общественных обсуждений, в том числе: Петр Первый, Екатерина Великая, Александр Пушкин, Сергей Королев, Дмитрий Менделеев, Антон Чехов, Петр Чайковский.

До 21 октября собирались предложения от регионов. Сейчас известно, что Петром Первым кроме Санкт-Петербурга предлагают назвать аэропорты Воронежа, Екатеринбурга и Астрахани. За имя Чехова с московским Домодедово конкурируют Южно-Сахалинск и Симферополь – с каждым местом связаны различные периоды жизни писателя. Архангельск и Мурманск хотят назвать свои воздушные гавани в честь Отто Шмидта – исследователя Арктики, а крупнейшие аэропорты ХМАО - Сургута и Нижневартовска - в честь легендарного геолога Фармана Салманова.