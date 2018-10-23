Джон Болтон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон в рамках своего визита в Россию возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в самом центре Москвы.

Болтон и посол США в Российской Федерации Джон Хантсман прибыли в Александровский сад и оставили цветы у Могилы Неизвестного Солдата, передает RT

Известно также, что помощник американского лидера по нацбезопасности возложил венок на месте убийства Бориса Немцова. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы посольства США.

Напомним, Джон Болтон прибыл в Россию накануне, а сегодня он завершит свой визит.