Южноуральцы предпочитают ТНТ и журнал Maxim
23 октября 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Южноуральцы предпочитают смотреть ТНТ и читать журнал Maxim. Такие данные представили аналитики оператора мобильной связи Tele2.
За минувший год количество пользователей приложения Tele2 TV у увеличилось более чем в полтора раза. Большинство из них смотрят телеканалы ТНТ, РЕН ТВ И Первый, а также читают мужские журналы Maxim, Playboy и GQ.
Интересно, что женские журналы Cosmopolitan и Elle находятся лишь на 2 и 3 месте по популярности, а в десятку наиболее посещаемых изданий попала «Популярная механика».
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