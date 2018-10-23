Южноуральцы предпочитают ТНТ и журнал Maxim

Южноуральцы предпочитают смотреть ТНТ и читать журнал Maxim. Такие данные представили аналитики оператора мобильной связи Tele2.

За минувший год количество пользователей приложения Tele2 TV у увеличилось более чем в полтора раза. Большинство из них смотрят телеканалы ТНТ, РЕН ТВ И Первый, а также читают мужские журналы Maxim, Playboy и GQ.

Интересно, что женские журналы Cosmopolitan и Elle находятся лишь на 2 и 3 месте по популярности, а в десятку наиболее посещаемых изданий попала «Популярная механика».