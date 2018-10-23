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В режиме диалога

23 октября 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В режиме диалога

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел на этой неделе еженедельное планерное совещание.

В его рамках руководитель департамента внутренней политики Краснодарского края Галина Москалева представила парламентариям информацию по вопросу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в Краснодарском крае. Содокладчиком по данной теме выступил председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов, рассказавший о мерах поддержки НКО на законодательном уровне.

Как отметила Галина Москалева, Кубань первая в Южном федеральном округе по числу некоммерческих организаций – в регионе их зарегистрировано 6560. Средства из краевого бюджета в 2016-2018 годах получили 53 НКО. Их деятельность направлена на развитие детского и молодежного творчества, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, социальную поддержку людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пропаганду спорта и здорового образа жизни. Финансирование проводится в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае» государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества». Ежегодный объем выделяемых средств на эти цели составляет около 16 миллионов рублей. Однако, по словам Галины Москалевой, заявок на получение грантов от НКО поступило на сумму в несколько раз больше.

- Если мы не уделим должного внимания нашим общественникам, то всегда найдутся те, кто перехватит инициативу, что зачастую и происходит. В нынешней ситуации это недопустимо, – прокомментировал ситуацию Юрий Бурлачко.

В ходе совещания парламентарии проанализировали, какие дополнительные меры поддержки необходимы общественным организациям. Спикер краевого парламента особо отметил, что очень важно не прекращать информационную и консультационную помощь НКО со стороны органов власти.

- Общественники ждут диалога с властью, это нужно обеим сторонам, это важно для власти. На консультационных площадках, в рамках совместных выездных мероприятий и выстраивается механизм взаимодействия с общественными организациями. Эту работу необходимо продолжать, – сказал Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения была принята резолюция. Краевому минфину рекомендовано рассмотреть вопрос увеличения финансирования некоммерческих организаций. Соответствующее поручение дано комитету ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике. Комитету по физической культуре спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями поручено осуществлять

текущий контроль за реализацией подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае».

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В режиме диалога

В режиме диалога 11:38

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел на этой неделе еженедельное планерное совещание. В его рамках руководитель департамента внутренней политики Краснодарского края Галина Москалева представила парламентариям информацию по вопросу господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в Краснодарском крае. >>
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