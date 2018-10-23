Татяна Гензе посмотрела детскую лабораторию и корпуса ВгАЗ

ВгАЗ посетила председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе. Вместе с генеральным директором завода Юрием Моисеевым они осмотрели детскую лабораторию и производственные корпуса, а также обсудили социально-экономические вопросы развития предприятия.

Визит на завод начался с экскурсии по детской лаборатории. Здесь Татьяна Гензе познакомилась с планом занятий и с современным лабораторным оборудованием. По словам Юрия Моисеева, цель лаборатории - познакомить школьников с основами профессии металлурга. Для этого здесь есть все необходимое: работа с жидким металлом проходит на учебно-тренировочных литейных комплексах, а аддитивные технологии ребята осваивают на 3D принтере и сканере.

Также Татьяна Гензе посетила производство обожжённых анодных блоков. Она осмотрела современное высокотехнологичное оборудование и пообщалась с работниками предприятия.

В ходе осмотра завода Татьяна Гензе обсудила с Юрием Моисеевым сотрудничество ВгАЗа с учебными заведениями, работу с молодежью и перспективные направления кадровой политики.