Стало известно, с кем первым собирался расправиться "керченский стрелок"
Росляков "имел зуб" на директора колледжа
23 октября 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
18-летний Владислав Росляков, устроивший бойню в политехническом колледже Керчи, собирался расправиться, в первую очередь, с директором учебного заведения. Очевидцы стрельбы рассказали, что, придя в тот день в колледж, студент-четверокурсник сразу направился к кабинету директора - Ольги Гребенниковой.
Ее на месте не оказалось, за несколько минут до инцидента директор ушла из колледжа и уехала по делам. Не зная, что директор ушла, Росляков пошел искать ее в другие помещения и по ходу стрелял по окружающим - студентам и преподавателям, - передает РЕН-ТВ.
Мать погибшего учащегося колледжа Александра Лазарева рассказала, что увидела Наталью Гребенникову в морге в ходе процедуры опознания тела "керченского стрелка". По ее словам, директор тогда сообщила, что тоже могла быть убита.
Мама погибшего студента уверена, что директор колледжа в тот день могла погибнуть первой. "Дети ее никогда не любили", - говорит женщина. Родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю, в причины не вникали.
Напомним, в Керченском колледже были убиты 19 человек. Одна девушка умерла по пути в больницу. Пострадали 73 человека. Стрелок покончил с собой.
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