18-летний Владислав Росляков, устроивший бойню в политехническом колледже Керчи, собирался расправиться, в первую очередь, с директором учебного заведения. Очевидцы стрельбы рассказали, что, придя в тот день в колледж, студент-четверокурсник сразу направился к кабинету директора - Ольги Гребенниковой. Студенты политехнического колледжа в Керчи возвращаются к учебе после трагедии

Ее на месте не оказалось, за несколько минут до инцидента директор ушла из колледжа и уехала по делам. Не зная, что директор ушла, Росляков пошел искать ее в другие помещения и по ходу стрелял по окружающим - студентам и преподавателям, - передает РЕН-ТВ.

Мать погибшего учащегося колледжа Александра Лазарева рассказала, что увидела Наталью Гребенникову в морге в ходе процедуры опознания тела "керченского стрелка". По ее словам, директор тогда сообщила, что тоже могла быть убита.

Мама погибшего студента уверена, что директор колледжа в тот день могла погибнуть первой. "Дети ее никогда не любили", - говорит женщина. Родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю, в причины не вникали.

Напомним, в Керченском колледже были убиты 19 человек. Одна девушка умерла по пути в больницу. Пострадали 73 человека. Стрелок покончил с собой.