Уральские женщины активно заявляются на конкурс «Лидеры России»

Если всего по стране число дам-будущих участниц состязания варьируется около 15 процентов, то с Урала заявилось уже больше 22 процентов представительниц прекрасного пола.

Всего на 23 октября на состязание подали заявки более 190 тысяч претендентов. У вас еще есть возможность до завтрашней ночи, 24 октября, подать свою заявку. Победителям конкурса предоставляется грант в размере одного миллиона рублей на обучение и возможность трудоустройства на высокопоставленные должности.