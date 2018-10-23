Эксперты провели исследование компонентов "Докторской" колбасы разных российских производителей.

Выявлено, что туалетной бумаги, о которой принято говорить, в составе вареной колбасы нет.

Специалисты проверили 40 марок колбасы по 70 показателям. По данным "Роскачества", все проверенные образцы соответствовали стандартам по микробиологическим показателям. В колбасе не выявили наличие тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО. Развенчан миф о бумаге и кошках с собаками в составе "Докторской".

Только в егорьевской и царицынской "Докторской" на этикетке в составе не указано куриное мясо, а на самом деле оно обнаружено.

Состав докторской колбасы прописан в ГОСТе. Согласно ГОСТу, в "Докторской" должны содержаться свинина, говядина, куриные яйца, коровье молоко. Должно быть указано содержание белков и жиров и пищевая ценность.