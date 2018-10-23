Жителей Сибири предупредили о снегопадах, которые могут привести к авариям

Жителей Сибири предупредили о сильнейших снегопадах во вторник, 23 октября. Специалисты не исключают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к различным авариям в некоторых районах.

В Хакасии и Красноярском крае могут быть нарушены системы жизнеобеспечения. В МЧС уточнили, что из-за снегопада вероятны перебои в работе объектов связи, энергетики и ЖКХ. Кроме того, могут возникнуть сложности с движением транспорта, передает сегодня утром РИА "Новости".

Местным жителям рекомендуют не покидать дома без особой надобности, а также не пользоваться личным транспортом, поскольку на дорогах могут образоваться серьезные заторы.