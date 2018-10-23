Студенты политехнического колледжа в Керчи возвращаются к учебе после трагедии

Студенты Керченского политехнического колледжа, где в минувшую среду, 17 октября, произошла стрельба, сегодня утром возвращаются к занятиям. Обучение будет проходить в соседнем корпусе.

Перед зданием колледжа образовалась толпа, поскольку каждого учащегося пропускают в помещение исключительно после проверки документов. Один из студентов по имени Павел сообщил РИА "Новости", что готов к учебе, хотя сначала ему было очень страшно возвращаться.

Преподаватель колледжа уточнил, что занятия 23 октября будут проходить в сокращенном режиме, а перед их началом все ребята будут присутствовать на общем собрании.