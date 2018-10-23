На Южном Урале за месяц опломбировали более 5 тысяч счетчиков

Энергетики Южного Урала за первый месяц своей работы опломбировали почти пять тысяч счетчиков по всему региону.

Компания «МРСК Урала» приступила к приему в эксплуатацию приборов учета по заявкам жителей Южного Урала, и только за первый месяц специалисты ввели в эксплуатацию 4.8 тысяч счетчиков.

Энергетики напомнили, что в дальнейшем эксплуатация счетчиков должна осуществляться с соблюдением срока межповерочного интервала (МПИ), после чего нужно сделать либо поверку, либо заменить счетчик на новый. Информация о дате межповерочного интервала приходит каждому потребителю на квитанции, причем за три месяца до конечного срока работы прибора учета. Также она есть в паспорте изделия и на сайте Росстандарта, где ее можно найти по типу счетчика.

Если счетчик не будет поверен или заменен, то он считается вышедшим из строя, и счета за электроэнергию будут приходить другие: первые три месяца по средним показаниям, а с четвертого – с коэффициентом 1.5, то есть в полтора раза больше.

Добавим, что после поверки или замены прибора учета потребителям необходимо обратиться в офисы очного приема жителей с письменным заявлением. Адрес, телефон и режим работы территориального подразделения можно найти на сайте «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru на странице: «Клиентам / Энергосбытовая деятельность / Челябинская область / Центры обслуживания». Возьмите с собой паспорт на прибор учета.