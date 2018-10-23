По ракетам придется идти на уступки американцам?

«Договор РСМД нужен нам больше, чем США. Поэтому придется договариваться, идти на какие-то уступки», - заявил «Аргументам недели» российский военно-дипломатический источник перед встречей президента России Владимира Путина и советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

«Подлетное время КР до Москвы из Европы – несколько минут. Система ПРО Центрального промышленного района просто не сможет и не рассчитана на отражение массированного удара КР. Только ограниченного. Конечно, в ответно-встречном ударе она уничтожит места дислокации этих ракет в Европе, но нам по большому счету это будет уже безразлично. Хотя понятна обеспокоенность европейских коллег, по которым будет нанесен ответно-встречный удар. Но Вашингтону, грубо говоря, плевать на их мнение», - говорит российский дипломат.

По его словам, круг определенных уступок был согласован на предварительных встречах Болтона в Москве, но окончательное решение будет принято на встрече на высшем уровне. «У нас тоже есть определенные козыри и поэтому «игры в одни ворота» не будет. Но некоторые позиции придется пересмотреть», - сказал источник, категорически отказавшись комментировать детали.

Но, по информации «АН», одной из уступок стало снижение совместной военной активности между иранскими и российскими военными на территории Сирии. По нашим данным, под давлением Москвы были либо ликвидированы, либо перемещены практически все места постоянной дислокации (военные базы) Ирана в САР. Ранее они находились под прикрытием ПРО и ВКС России.