Россияне назвали сумму, на которую смогли бы комфортно прожить на пенсии

Россияне считают, что выйдя на пенсию, можно спокойно прожить на 37,3 тысячи рублей. Но запросы у будущих пенсионеров отличаются. Так программисты претендуют на 42 тысячи рублей в месяц. Сотрудники бухгалтерии уложились бы в 37,3 тысячи рублей. «Мы решали вопрос, либо уменьшать пенсию, либо вообще отменять!»

На более высокие доходы рассчитывают россияне постарше. Если молодые люди в возрасте до 24 лет рассказали, что готовы жить на 31 тысячей рублей, то россияне старше 45 лет назвали сумму в 39,2 тысячи рублей.

Опрос проводило кадровое агентство SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех российских регионов.

На государственную пенсию надеются только 16 процентов респондентов. Почти треть респондентов намерены продолжать работать или подрабатывать на пенсии. Некоторые надеются на помощь детей. 7 процентов рассчитывают стать рантье.