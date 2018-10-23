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Регина Дубовицкая поделилась воспоминаниями о последних днях Михаила Задорнова
23 октября 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Регина Дубовицкая решила рассказать о последних днях жизни юмориста Михаила Задорнова. Воспоминаниями женщина поделилась со своим коллегой Борисов Корчевниковым.
Оказалось, что Дубовицкая знала о страшном диагнозе Задорнова с 2016 года – он сам ей рассказал. Позже перед съемками новогодней передачи, когда Михаилу предстояло хирургическое вмешательство, Регина поняла, что не может ему предложить принять участие в мероприятии, поскольку он неважно себя чувствует. Вмешалась судьба – операцию назначили на время съемок, вследствие чего артист не мог на них присутствовать. Она прошла удачно, однако уже через два дня, когда телеведущая звонила другу, он не брал трубку. По словам Дубовицкой, у Михаила случился инсульт.
Как передает URA.RU слова Регины Дубовицкой в передаче "Судьба человека", Задорнов до последнего верил в свое выздоровление, однако постепенно слабел – организм не мог больше бороться.
Юморист ушел из жизни 10 ноября 2017 года после долгой борьбы с раком мозга.
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