ЗАО «ФЦСР» не дают достроить ЖК «Кутузовская миля»

Печально известный в связи с обманутыми дольщиками жилой комплекс «Кутузовская миля» вновь привлекает внимание федеральных СМИ. И вновь окончание строительства домов этого ЖК оказывается под большим вопросом. Дело в том ЗАО «Федеральный центр социального развития», который и завершает строительство жилого комплекса, из-за искусственно созданной задолженности признали банкротом. А в настоящее время, несмотря на то, что фиктивность долга была признана, ЗАО «ФЦСР» не дают выйти из процедуры банкротства.

Вообще эта история началась 24 года назад, и именно столько времени значительное число людей попросту не может получить свои квартиры, в которые они вложили свои деньги почти четверть века назад. С тех пор печально известный в связи с массовым обманом дольщиков жилой комплекс «Кутузовская миля» не раз становился главным героем московских новостей. Строительство должен завершать ЗАО «Федеральный центр социального развития». Стоит отметить, что окончание

строительства жилого комплекса власти Москвы называют социально значимым проектом.

И вот вновь дольщики теряют надежду получить наконец-то свои квадратные метры из-за вызывающего множество вопросов судебного процесса о признании компании, которая уже завершает строительство комплекса, банкротом. При этом со стороны эта история очень уж напоминает рейдерский захват.

Попробуем разобраться в этой запутанной истории. На стадии окончания строительства 26 октября 2016 года ПАО «Промсвязьбанк» обращается в Арбитражный суд Москвы, с заявлением о несостоятельности ЗАО «ФЦСР». Дело рассматривала судья Бальжинимаева Ж.Ц. Несмотря на заявления застройщика, об отсутствии кредитных обязательств и задолженностей перед заявителем, судья не принимает их во внимание. Более того, она удовлетворяет заявление о замене истца в связи с уступкой ПАО «Просвязьбанк». Так права требования искусственно созданной фиктивной задолженности в размере 786 082 000,00 рублей, переходят к подконтрольной банку фирме – однодневке АО «Галс». Здесь нельзя не отметить, что таким образом АО «Галс» под видом гражданско-правовых отношений получает своеобразную легализацию на территории РФ и имеет возможность вывода денег на зарубежные счета.

29 января этого года по решению той же судьи Московского городского арбитражного суда Бальжинимаевой в отношении ЗАО «ФЦСР» была введена процедура наблюдения. Требование о банкротстве застройщика выдвинула компания АО «Галс», объясняя это той самой фиктивной кредиторской задолженностью ЗАО «ФЦСР» перед ними. Интересно, что временным управляющим судьей Бальжинимаевой назначена госпожа Удовиченко, являющаяся лицом, подконтрольным АО «Галс» и действующая в его интересах.

Позже, 9 августа 2018 года АО «Галс» проводит собрание кредиторов, причем втайне от остальных кредиторов. По итогам собрания АО «Галс» обращается в суд с ходатайством об открытии конкурсного производства в отношении должника. Арбитражный суд в лице уже знакомой нам судьи Бальжинимаевой отказывает кредиторам – участникам долевого строительства, в наложении обеспечительных мер, в виде запрета проведения такого тайного собрания. И это происходит несмотря на наличие очевидных доказательств нарушения прав других кредиторов, участников строительства.

Сложно не отметить, что именно наличие такого решения собрания кредиторов, было необходимо суду, чтобы обосновать открытие конкурсного производства, в интересах АО «Галс». Кстати, сведения о собрании до сих пор отсутствуют в ЕФРСБ, что вводит в заблуждение и независимых кредиторов, и участников долевого строительства.

11 сентября 2018 года арбитражным судом требование АО «Галс» о наличии задолженности по жалобе ЗАО «Федеральный центр социального развития», все же было признано необоснованным и судебный акт в данной части был отменен. Дальше в судебный процесс были вынуждены вмешаться сами дольщики – 17 из них заявили об отводе судьи Бальжинимаевой, которая уже после отмены вынесенного ею судебного решения вновь рассматривала дело. Отвод был обусловлен желанием участников процесса обеспечить объективность рассмотрения дела и наличием сомнений в отсутствии заинтересованности судьи. Нельзя не отметить, что были и другие основания для отвода. В их числе - установленный факт отсутствия задолженности, которая и легла в основу дела о банкротстве. Интересно получается - вышестоящая кассационная инстанция смогла установить факт отсутствия кредитных обязательств и отсутствия задолженности у ЗАО «ФЦСР» перед АО «Галс», а судья Бальжинимаева - нет. Кроме того, вышестоящая кассационная инстанция признала задолженность застройщика перед АО «Галс» в размере 786 082 000,00 рублей фиктивной.

Далее – еще одно судебное разбирательство в Арбитражном апелляционном суде, по рассмотрению апелляционной жалобы ЗАО «ФЦСР» о том, что судья Бальжинимаева без должной проверки включила в реестр требований кредиторов требования оффшорной компании-однодневки «Орленгтон Консалтинг Лимитед», в размере 69 801 904,62 руб., контролируемой находящимся в розыске Петром Ивановым. Именно этот факт формально не дает Арбитражному суду отменить решение о введении процедуры наблюдения. Все доводы ЗАО «ФЦСР» о необоснованности требования были судом отвергнуты, несмотря на доказательства, подтверждающие отсутствие задолженности в указанном размере и корпоративный характер заявленного требования.

После, 28 сентября, судья Бальжинимаева, вновь без проверки и оценки доказанности обоснованности, а также без учета социальной значимости деятельности застройщика, на рассмотрении заявления ЗАО «ФЦСР» о прекращении производства по делу о банкротстве, включает еще и требование ООО «Салпа» в размере 1 267 725 981,66 руб. Как тут не усмотреть в ее действиях интересы лиц, осуществляющих рейдерский захват собственности акционеров компании-застройщика? Эти последние решения эксперты называют своеобразной подготовкой к уже назначенному на 25 октября судебному заседанию по рассмотрению ходатайства застройщика о прекращении производства по делу о банкротстве. Получается, наличие тех самых непроверенных требований в реестре требований кредиторов сделает невозможным прекращение процедуры банкротства в отношении застройщика.

По мнению многих участников этой скандальной истории, под прикрытием банкротства на самом деле совершаются мошеннические действия, больше похожие на рейдерский захват собственности акционеров ЗАО «ФЦСР». Вопрос тех, кого касается эта ситуация – кому это нужно?

Очевидно, что первые интересанты – те, кто пытается посредством судебного рассмотрения иска о несостоятельности, совершить завладеть практически построенными квартирами.

Действия лиц, аффилированных с компаниями ООО «Салпа», АО «Галс», «Орленгтон Консалтинг Лимитед», происходят при очевидном покровительстве судьи Бальжинимаевой. Есть мнение, что конечной целью всей цепи взаимосвязанных фиктивных сделок с участием названных компаний и некогда подконтрольного Алексею и Дмитрию Ананьевым ПАО «Промсвязьбанк», является создание фиктивной кредиторской задолженности у ЗАО ««Федеральный центр социального развития», что приведет к рейдерскому захвату компании, а также к легализации на территории РФ денежных средств в размере более 2 миллиардов рублей и последующего выведения их за пределы страны - в офшорную зону. В самой компании ФЦСР также считают, что речь в данном случае идет о рейдерском захвате, и связывают этот захват с лицами, опосредованно подконтрольными Дмитрию и Алексею Ананьевым, прежними собственниками ПАО «Промсвязьбанк», АО «ХК «ГВСУ Центр», а также с предпринимателем Михаилом Черкасовым и находящимся в розыске Петром Ивановым.

Конечно, заявления об этом от ЗАО «ФЦСР» уже поданы в правоохранительные органы. Однако для дальнейших разбирательств понадобится немало времени. А в проигрыше при этом как всегда остаются люди - в итоге этой нечестной игры дольщики так и живут вот уже 24 года и без денег, и без своих квартир, и, судя по всему, без особой надежды на окончание строительство комплекса – по их заявлениям об отводе судьи в Московском городском арбитражном суде также было отказано.