Саакашвили пожаловался на жизнь в ЕС «иногда у мамы на шее»

Украинские СМИ рассказали о трудностях жизни экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Нидерландах. После украинской эпопеи Михаил Саакашвили перебрался в Европу. Сейчас он живет в Амстердаме. Читает там лекции в местных университетах.

Гонорары от преподавательской деятельности превышают годичный заработок грузино-украинского политика на посту губернатора Одесской области. При этом он жалуется на большие расходы. Коммунальные платежи обходятся ему порой в 400 евро в месяц. Такая сумма набегает, если экс-президент Грузии нанимает уборщицу. Без клининговых услуг коммуналка обходится в 300 — 350 евро.









Саакашвили пожаловался журналистам, что вынужден ужиматься. Иногда у него возникают проблемы с деньгами. И тогда Михаилу Саакашвили приходится обращаться к своей маме, у которой на шее сидит вся семья «грузинского бузотера».

«Она зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — сетует Саакашвили.









Политик признается, что в Европе ему скучно. В свободное время он ходит в спортзал и, судя по интервью, вспоминает украинцев, которые ему полюбились.