Сергей Собянин рассказал об успехах столичного образования за 8 лет

Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о результатах проделанной работы за восемь лет пребывания на посту мэра Москвы. Градоначальник отметил, что «темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач».

«За каждой цифрой стоит огромный труд миллионов москвичей и повседневная, сложная, порой чрезвычайно конфликтная работа большой команды. Если кто-то считает, что такого рода изменения происходят сами по себе – то это не так. С горки легко скатиться, а чтобы взбираться на гору, необходимо беспрерывное напряжение на грани возможного», – отметил Собянин.









Из приведенной в блоге инфографики следует, что доля московских школьников – победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) выросла с 24% в 2010 году до 51% в 2018 году. Количество школ, подготовивших победителей и призеров увеличилось с 74 до 227. В этом году 220 и более баллов на трех экзаменах ЕГЭ набрали 21,4 тысячи выпускников московских школ, в 2010 году этого смогли добиться только 7,2 тысячи ребят. Количество московских школ в ТОП-500 России выросло с 83 до 156.

В этом году московская команда уже в третий раз заняла первое место в финале VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Москвичи завоевали 64 медали, в том числе 34 золотые, 18 серебряных и 12 бронзовых. Московские ребята стабильно попадают в сборную России на международных чемпионатах EuroSkill и WorldSkills. Именно студенты московских колледжей принесли нашей команде первые в истории участия России в международных соревнованиях медали: серебро в Eurokills в 2016 году и два золота и бронзу в WorldSkills в 2017 году.

Кроме того, за это время в столице был запущен ключевой проект «Московская электронная школа», в котором задействованы педагоги, ученики и их родители. Активно развивается предпрофессиональное образования. В московских школах появились академические, инженерные, кадетские, медицинские, а с этого года и математические классы. В рамках проекта «Московский предуниверсарий» ученики 8-11 классов могут получить подготовительное профильное образование при 11 вузах столицы. С этого года к проекту подключили частные вузы. Таким образом, выпускники школ максимально подготовлены к учебе на новом уровне и четко понимают, какую профессию выбрали.

«Медицинские, инженерные и кадетские классы начали давать свой результат – об этом говорят и ректоры этих вузов. Они отмечают, что сегодня совершенно другие абитуриенты – их выбор абсолютно осознанный, они пробовали ту специальность, которую выбрали, и имели возможность осознанно отказаться от нее», – отмечает руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Колоссальный скачок был совершен в области дополнительного образования. Сегодня в Москве работаю более 120 тысяч кружков и секций, в которых обучаются 992 тысяч детей, то есть около 90% московских школьников. Популярность такой формы дополнительного обучения выросла с 2010 года вдвое. При этом 78% кружков и секций работают на бесплатной основе.

Уже пять лет в столице реализуется проект «Суббота московского школьника», в котором за это время приняли участие более 660 тысяч человек. На базе университетов, музеев, колледжей и парков проходят занятия по истории, экологии, спорту, искусству, астрономии, финансам и др. На сегодняшний день проект включает 17 направлений, которые реализуются в форме интерактивных лекций, мастер-классов и практических занятий.

Для развития научно-технического творчества детей в Москве была создана инфраструктура. На базе федеральных вузов действуют Центры технологической поддержки образования (ЦТПО), в которых ежегодно обучаются около 30 тысяч школьников. В действующих технопарках Москвы созданы детские технопарки Кванториум, где реализуются крупные межведомственные проекты на самом современном оборудовании, которое соответствует станкам на предприятиях. Реализуется проект «Кружок от чемпионов», где преподавателями выступают победители и призеры чемпионатов профессионального мастерства и предметных олимпиад. Также департамент проводит инновационные олимпиады, такие как «Музеи и парки столицы», «История и культура храмов столицы», олимпиада для педагогов «Новый учитель для новой информатики» и др.

Все это, по словам Исаака Калины, позволило столичной системе образования войти в десятку лучших в мире. Впрочем, как отметил Сергей Собянин, по многим направлениям еще предстоит проделать много работы.