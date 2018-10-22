В Роструде напомнили россиянам о длинных ноябрьских выходных

Трехдневные выходные дни ожидают жителей России в начале грядущего ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сегодня напомнила россиянам пресс-служба Роструда.

4 ноября отмечается День народного единства. В этом году государственный праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной день решено было перенести на понедельник, 5 ноября.

Это означает, что в следующем месяце у россиян появится возможность отдохнуть три дня подряд - с 3-го по 5-е число. А пока есть возможность построить планы на эти дни.

Напомним, данный праздник связан с победой в 1612 году Второго народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского над оккупационными войсками из Польши.