В Роструде напомнили россиянам о длинных ноябрьских выходных
22 октября 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Трехдневные выходные дни ожидают жителей России в начале грядущего ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сегодня напомнила россиянам пресс-служба Роструда.
4 ноября отмечается День народного единства. В этом году государственный праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной день решено было перенести на понедельник, 5 ноября.
Это означает, что в следующем месяце у россиян появится возможность отдохнуть три дня подряд - с 3-го по 5-е число. А пока есть возможность построить планы на эти дни.
Напомним, данный праздник связан с победой в 1612 году Второго народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского над оккупационными войсками из Польши.
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