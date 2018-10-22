Севастополь всегда был в составе России, заявил Владимир Путин

Формально и юридически Севастополь всегда находился в составе России, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с московским градоначальником Сергеем Собяниным.

Обсудив с Сергеем Собяниным вопросы развития столицы, Владимир Путин поинтересовался развитием сотрудничества между Москвой и ее побратимом – Севастополем.

«Москва во все времена помогала крымскому городу-побратиму, даже когда Севастополь не был в составе России», - ответил Сергей Собянин.

«Севастополь был городом центрального подчинения. И даже при незаконной, по сути, передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР про Севастополь просто забыли. Он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически Севастополь всегда был в составе России», - отметил президент России Владимир Путин.

Президент уточнил, что по закону решение о передаче Крыма и Севастополя из состава РСФСР в состав Украинской ССР должны были утвердить Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР, сообщается на сайте Кремля.