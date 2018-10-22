Обнаружен ген, отвечающий за выкидыш во время беременности

Немецкие ученые из Рурского университета в Бохуме опубликовали исследование, в котором описали ген, который отвечает за формирование плаценты у женщин. Отсутствие этого гена может привести к дисфункции эмбрионального органа, считают эксперты.

"В ходе исследования мы пришли к выводу, что эмбриональное развитие не прерывается с отключением Math6, а эмбрионы и плоды умирают из-за проблем с плацентой. Ее развитие имеет жизненно важное значение для снабжения плода питательными веществами во время беременности", - пояснили ученые. Об этом пишет Ридус.

Также эксперты пришли к выводу, что нарушения происходят только в том случае, если беременная самка испытывает недостаток в копиях гена Math6 обоих родителей.