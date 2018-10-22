Учеба в политехническом колледже перенесена до приезда в Керчь С. Аксенова

Сегодня обстановка у политехнического колледжа спокойна, однако оцепление по-прежнему не снято. Завтра в Керчь должен прибыть глава республики Сергей АКСЕНОВ, который расставит точки над «i», пишут «Аргументы недели-Керчь».

Ожидается, что будет принято решение по поводу организации дальнейшего обучения в главном корпусе колледжа. Учащиеся уже приглашены на организационное собрание, которое пройдет в 3-м корпусе.

Ранее сообщалось, что учебный процесс в колледже возобновят уже сегодня, однако в итоге было решено перенести дату начала занятий. С детьми до сих пор работают психологи, а также ведется корректировка учебных планов.

Кроме того, в администрации города Керчи заявили, что в течение 40 дней в городе не будут проводиться никакие массовые мероприятия. Таким образом, до конца ноября все праздники и торжества автоматически отменяются.

Тем временем, в других учебных заведениях Керчи усилены меры безопасности. У входа дежурят люди в военной форме, а на время занятий входные двери закрываются.

Напомним, стрельба и взрыв в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября днем. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. По последним данным, общее число пострадавших превысило 50 человек. Еще 21 человек – погиб. В Крыму объявлен трехдневный траур.