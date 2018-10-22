Ученые открыли крошечную звезду, которой около 2 миллионов лет

Ученые из Америки занялись исследованием недавно открытой звезды Tau 101, которой около 2 миллионов лет. Звезда уже успела сформировать на своей орбите четыре огромные планеты.

"Удивительно, что, несмотря на небольшой возраст, Tau 101 успела обзавестись четырьмя гигантскими планетами. Планета, орбита которой пролегает ближе всего к звезде, стала одной из самых крупных во всей известной Вселенной — она примерно в десять раз больше Юпитера", - рассказали авторы исследования. Об этом пишет Ридус.