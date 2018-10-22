МЧС упраздняет все региональные центры

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ в рамках реорганизации намерено упразднить региональные центры. Их полномочия и сотрудники будут переданы в региональные главки ведомства.

«Реорганизация направлена на сокращение количества обеспечивающих структур. Она также подразумевает упразднение должностей руководящего состава. Это коснется Центрального, Сибирского, Северо-Западного и Южного региональных центров, а также Центров управления в кризисных ситуациях», - пояснили сегодня в пресс-службе ведомства.

Проводимая в министерстве реорганизация имеет целью оптимизировать расходы ведомства. Это, в свою очередь, позволит повысить денежное содержание личному составу реагирующих подразделений, приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.