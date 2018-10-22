В Подольске изъяли контрафактные лекарства на 130 тысяч рублей

В салоне красоты в Подольске изъяли контрафактные лекарства примерно на 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.

Правоохранители провели закупку более десяти наименований медикаментов, в число которых вошли контрафактные растворы для инъекций и лосьоны. Эти препараты используются для визуального омоложения кожи, пишет сайт Подмосковье сегодня.