В Подольске изъяли контрафактные лекарства на 130 тысяч рублей
22 октября 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
В салоне красоты в Подольске изъяли контрафактные лекарства примерно на 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.
Правоохранители провели закупку более десяти наименований медикаментов, в число которых вошли контрафактные растворы для инъекций и лосьоны. Эти препараты используются для визуального омоложения кожи, пишет сайт Подмосковье сегодня.
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